Après deux sacres nationaux consécutifs, Manchester City a dû abandonner son trône de champion d’Angleterre jeudi soir. En perdant face à Chelsea (1-2), les Eastlands ont vu les Reds de Liverpool leur succéder au palmarès. Un passage de témoin qui était cependant inévitable depuis quelques temps, au vu de l’écart au classement entre les deux formations. Invité à réagir sur ce dénouement, Pep Guardiola s’est montré fair-play en félicitant la bande à Jurgen Klopp. Mais, il a surtout applaudi les siens pour les efforts qu’ils ont fournis. Non seulement cette année, mais depuis qu’il est aux commandes de l’équipe.

« Apprendre pour éviter que cela se reproduise »



« Liverpool a été fantastique de régularité pendant toute la saison. Nous avons laissé échapper des points en début de saison, pas Liverpool. Félicitations aux supporters de l’équipe, au manager et aux joueurs, a commencé par confier le technicien catalan en conférence de presse. Il y a deux saisons, nous avions 25 points de plus que Liverpool. Aujourd'hui ils ont cette avance. Sur les 10 dernières compétitions que nous avons disputées, nous en avons gagnées huit, ce qui n'arrive jamais dans ce pays. On ne peut pas tout gagner ». Les Sky Blues ne peuvent pas tout gagner, et ils peuvent aussi sauver encore leur saison en réalisant un triplé Cup, League Cup et Ligue des Champions.

PEP💬 Sur les dix dernières compétitions nous en avons remporté huit. Ce n’est jamais arrivé dans ce pays. On ne peut pas gagner tout le temps.

Après avoir gagné la LDC, et n’avoir pas gagné la Premier League depuis 30 ans, ils étaient incroyablement concentrés.



Guardiola pense à ces différentes échéances, mais il est aussi déjà tourné vers la campagne à venir. Il sait que sa formation va devoir se retrousser les manches pour ne pas laisser Liverpool étier son règne. « Il faudra s'en remettre pour la saison prochaine, être plus régulier et récupérer les points qu'on a perdus cette saison. Il faudra prendre un peu de recul, être humble, et se dire "non, on ne peut pas gagner à tous les coups". Ensuite, il faudra apprendre ce qu'on doit faire pour éviter que cette situation se reproduise », a-t-il lâché.