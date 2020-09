Après une longue saga qui a tenu en haleine les fans du Barça, Leo Messi a finalement décidé de rester au sein du club catalan. L'attaquant argentin aurait pu rallier Manchester City, mais Fabian Soldini, son ancien agent, dévoile qu'il aurait pu découvrir les joies de la Premier League bien plus tôt. C'était en 2003, lorsque les Gunners avaient acquis les services de Cesc Fabregas depuis Barcelone.

À l'époque, les dirigeants londoniens avaient également exprimé leur intérêt pour l'actuel capitaine des Blaugrana. "[Messi] a été tenté d'aller à Arsenal, mais il ne l'a pas fait", se souvient Soldini pour Marca. «Je me souviens du jour où Cesc a demandé à quitter [Barcelone]. On a également demandé à Messi de partir, mais il ne voulait pas le faire." Fabregas est retourné à Barcelone en 2011 et y a retrouvé Messi. Le milieu ibérique allait rester au Camp Nou jusqu'en 2014, date à laquelle il est retourné en Angleterre, du côté de Chelsea. Quand à Messi, il pourrait encore s'engager avec City en fin de saison prochaine selon différentes rumeurs.