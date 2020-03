Il ne restera donc que la Bundesliga parmi les grands championnats européens qui jouera ce week-end sur beIN SPORTS ! Après la Serie A, la Liga et la Ligue 1 ce vendredi matin, c'est au tour de la Fédération anglaise et de la la Premier League de prendre une décision radicale. Les quatre premières divisions sont en effet suspendues avec effet immédiat jusqu'au 4 avril si les conditions le permettent. La pandémie de coronavirus a en effet déjà touché Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, et Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea.