Jürgen Klopp plaide pour Lionel Messi et Virgil Van Dijk qui sont, selon lui, les deux candidats légitimes pour la récompense individuelle suprême cette année. Le défenseur néerlandais a remporté la Ligue des champions avec les Reds. Quant à Messi, il a été vainqueur et meilleur buteur de la Liga (36 buts en 34 matchs) avec le FC Barcelone, mais a aussi connu deux éliminations en demi-finales,que ce soit en Ligue des champions contre Liverpool et lors de la Copa America avec la sélection argentine.

Klopp d'accord avec Mbappé

« Si vous donnez le Ballon d'Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. Si on le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil Van Dijk.Nous verrons bien. », a ainsi estimé le manager de Liverpool dans des propos relayés par France Football. Une opinion qui évoque celle de Kylian Mbappé. la vedette du PSG considère elle aussi que Messi devrait l'emporter cette année : «A titre individuel, il a été le meilleur cette année», avait ainsi confié l'international français lors d'un entretien accordé au média Allemand Spiegel.