Nouveau manager d'Everton, Frank Lampard a pris la défense de Dele Alli après que l'ancien manager anglais Glenn Hoddle ait critiqué le choix de la tenue du joueur pour son accueil à Goodison Park le week-end dernier. Dele Alli et Donny van de Beek, une autre recrue d'Everton, ont été présentés au public à la mi-temps de la victoire des Toffees contre Brentford, samedi, au quatrième tour de la FA Cup (4-1). Et la tenu de l'ancien Spur a fait sensation.

Lampard s'énerve

"Je me fiche de la voiture qu'il conduit, des vêtements qu'il porte, du moment que j'ai un garçon qui vient s'entraîner tous les jours, qui veut s'améliorer tous les jours, qui respecte le club et ses coéquipiers et qui donne tout ce qu'il a à donner", a ainsi glissé l'ancien manager de Chelsea face aux médias, afin de calmer la polémique naissante.