David Luiz, un rouge « incroyable »

L'expérience de David Luiz à Arsenal n'est pas des plus concluantes. Arrivé de Chelsea en juin 2019, le Brésilien ne parvient pas à être régulier. Du moins dans la qualité de ses performances, car en termes de carton rouge, le défenseur brésilien tient la cadence et a écopé ce mardi de sa troisième biscotte écarlate en tout juste dix-huit mois passés chez les Gunners. Face aux Wolves, il a plombé son équipe, défaite 2-1 (22e journée de Premier League).

Alors qu'Arsenal menait grâce au but de Nicolas Pépé (32e), Luiz a donc vu rouge juste avant le retour aux vestiaires (45e+3), provoquant un penalty transformé par Ruben Neves, avant que Wolverhampton ne l'emporte au terme de la rencontre après un second but signé Joao Moutinho (49e). Dans la foulée de son expulsion, David Luiz s'est connecté sur les réseaux sociaux pour poster un message de frustration avec le simple mot "Incroyable", suivi de sept émoticônes à l'air bougon.

Record de penalties

L'expulsion du joueur a fait réagir, certains la jugeant trop sévère. Mais les faits sont là et le Gunner ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Ce penalty concédé est par ailleurs le sixième qu'il concède depuis son arrivée à Arsenal. Il est le numéro un de son équipe en la matière. Le club londonien poursuit quant à lui sa saison galère, et reste scotché à la dixième place du classement de Premier League, à quatre points de l'Europe.