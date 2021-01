Comme dévoilé par différents médias ces dernières semaines, Thomas Tuchel succède à Frank Lampard sur le banc des Blues. Un contrat d'un an et demi (plus une autre saison en option) a été signé par l'entraîneur allemand, évincé par le Paris Saint-Germain juste avant les fêtes de Noël, après un succès 4-0 face à Strasbourg.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Tuchel rebondit bien après le PSG

Le coach de 47 ans rebondit bien après son limogeage du PSG, lui qui hérite de l'un des meilleurs effectifs d'Angleterre après un mercato estival qui avait vu les Blues dépenser plus de 220 millions d'euros en recrues. Un mercato qui avait notamment vu Timo Werner et Kai Havertz, compatriotes de Tuchel, rallier Londres. L'une des missions prioritaires du coach allemand sera de les relancer. Tuchel retrouvera aussi à Chelsea Thiago Silva, qu'il souhaitait conserver avec le PSG à l'issue de la saison dernière mais aussi Christian Pulisic, qu'il a eu sous ses ordres à Dortmund. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la carrière du technicien. Tuchel devrait diriger son premier match à la tête des Blues dès mercredi à l'occasion de la rencontre de championnat contre Wolverhampton. L'Allemand va devoir relancer une équipe qui se trouve actuellement 9e au classement général.