Face à cette même classe d’adversaire, contre Oxford United, West Ham en revanche a sombré, battu 4-0. Comme Sheffield United et Bournemouth qui ont respectivement subi la loi de Sunderland (0-1) et de Burton (2-0).

Chelsea et Liverpool ont été beaucoup plus heureux dans leurs sorties du soir. Les Blues en surclassant les joueurs de Grimsby (7-1), non sans un doublé de Batshuayi et un but de Zouma. Les Reds en s’imposant à Milton Keynes (0-2).

Qualifications enfin d’Aston Villa aux dépens de Brighton (1-3) et de Wolverhampton au détriment de Reading (1-1, 4 tab à 2).