Dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Premier League, Arsenal a encore failli à sa tâche en s’inclinant contre Wolverhampton (1-2). Ce cinquième revers de la saison, le troisième de suite à domicile, a fait plonger les Gunners au classement puisqu’ils sont désormais 14e. Une position indigne de leur statut et qui, inévitablement, met une forte pression sur les épaules de Mikel Arteta, le manager de l’équipe.

Après la rencontre, le coach espagnol a été interrogé sur sa situation et sur la possibilité qu’il soit évincé de ses fonctions. Pour lui, cette perspective n’est pas une source d’inquiétude : « Le jour où j'ai décidé de devenir entraîneur, je savais qu’un je serai limogé ou que je sois amené à quitter le club. Je ne sais pas si c'est le lendemain de la signature de mon contrat, dans un ou six mois, ou un an. Je ne m'inquiète jamais pour ça ».

Arteta croit en un rebond

L’homme qui a offert aux Gunners leur premier trophée de l’ère après-Wenger se focalise uniquement sur ce qu’il est en mesure de contrôler, à savoir le rendement de son équipe. « Ma seule préoccupation est de tirer le meilleur parti des joueurs, de donner le meilleur service possible au club et d’être le meilleur chaque jour. Je sais, je le répète, dans ce métier, un jour je vais être renvoyé ou partir mais je ne sais pas quand cela va arriver ». A noter qu’il faut remonter à la saison 1981/82 pour retrouver une entame de saison aussi décevante de la part d’Arsenal dans l’élite anglaise (13 points récoltés en 10 journées).