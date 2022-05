L'équipe de Mikel Arteta avait besoin d'une victoire pour dépasser Tottenham et se placer en position de force pour assurer une place en Ligue des Champions avant le dernier week-end de la saison. Mais ils n'ont pas été à la hauteur tout au long de la rencontre et ont été menés en début de seconde période.

Arsenal : Arteta regrette la défaite

Bruno Guimaraes, qui est devenu un héros depuis qu'il a rejoint Newcastle au début de l'année, a parachevé cette impressionnante victoire en marquant alors qu'Arsenal avait du mal à se dégager. Arsenal n'a presque rien offert, Martin Dubravka n'a été mis à l'épreuve qu'une seule fois, sur un tir de 25 mètres de Mohamed Elneny en seconde période.

En effet, Newcastle aurait pu gagner davantage, Wilson étant tout près de conclure un retour de blessure de rêve par une superbe frappe longue distance qui passait juste à côté du but. Ce résultat, qui confirme également la présence de Chelsea parmi les quatre premiers, signifie qu'Arsenal doit battre Everton pour son dernier match de la saison dimanche (16h00 BST) et espérer que Tottenham perde à Norwich, relégué. Arteta a ensuite déclaré : "Nous méritions de perdre et nous méritions probablement de perdre par une plus grande marge avec la façon dont nous avons joué et la façon dont nous avons rivalisé dans ce match."

"Dès le début, ils étaient au-dessus de tout et nous n'avons pas réussi à sortir de notre propre moitié de terrain, nous nous sommes mis en difficulté, nous avons perdu chaque duel, chaque deuxième ballon. Nous n'avons pas participé au match de la manière dont il fallait le faire, et nous n'avons jamais gagné le droit d'obtenir quoi que ce soit de ce match."