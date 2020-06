Après avoir redémarré la saison, interrompue en raison de la crise sanitaire, par deux défaites à l’extérieur, contre Manchester City (3-0) et Brighton (2-1), Arsenal s’est relancé jeudi en allant s’imposer 2-0 sur la pelouse de Southampton. Un succès acquis sans Matteo Guendouzi, écarté du groupe après deux titularisations consécutives. Beaucoup y ont vu les conséquences de son comportement face à Brighton, un match où il a échappé, assez miraculeusement, à une sanction de la fédération anglaise après avoir pris à la gorge son compatriote Neal Maupay, auteur du but vainqueur pour les Seagulls au bout du temps additionnel. L’ancien Niçois a ensuite dénoncé "le manque d’humilité" de Guendouzi, qui pourrait quitter Arsenal cet été, à deux ans de la fin de son contrat.



Interrogé sur cette mise à l’écart, Mikel Arteta n’a pas voulu s’épancher sur le sujet. "Comme j’ai dit l’autre jour lors de la conférence de presse, peu importe le problème interne, on le règle en privé et je ne rendrai rien de tout cela public", a répondu l’entraîneur des Gunners, à qui on a ensuite demandé si l’ex-Lorientais serait toujours à Arsenal la saison prochaine : "Je compte sur tous les joueurs qui sont ici. S’ils veulent rester, ils sont plus que bienvenus. C’est toujours mon état d’esprit. Je suis ici pour les aider à s’améliorer individuellement et collectivement, c’est mon travail." Le technicien espagnol, qui avait déjà écarté le jeune milieu de terrain tricolore en février après un accrochage lors d’un stage à Dubaï, n’a pas exclu un retour dans le groupe du club londonien pour le déplacement sur la pelouse de Sheffield United dimanche en quarts de finale de la FA Cup.