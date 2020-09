Une première sélection puis une polémique : Phil Foden et Mason Greenwood seront passés par toutes les émotions pour leur premier rassemblement avec les Three Lions. Convoqués pour la première fois par Gareth Southgate, les jeunes joueurs, qui évoluent respectivement à Manchester City et Manchester United, auraient brisé le protocole sanitaire lié au Covid-19. En effet, les intéressés auraient fait venir des filles dans leur chambre d’hôtel après la victoire en Islande (0-1), comme l’indiquent plusieurs médias islandais, vidéo Snapchat à l’appui.

Phil Foden + Mason Greenwood will not travel with rest of England squad from Iceland to Denmark this afternoon after breaking bubble in Reykjavik with girls. Gareth Southgate to confirm shortly.