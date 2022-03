Zouma et son frère poursuivis en justice

Kurt Zouma n'en a pas fini avec la justice. En janvier dernier, le défenseur central de West Ham avait choqué le grand public suite à la fuite d'une vidéo sur laquelle on le voit maltraiter son chat. Des scènes déplorables sur lesquelles ont peut apercevoir son frère. Après avoir provoqué l'indignation, l'international français va désormais devoir rendre des comptes sur le plan judiciaire.

Zouma et son frère font l'objet d'une plainte

Ce jeudi, Sky Sports indique en effet que la « Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals » va porter plainte contre Kurt et Yoan Zouma après avoir réalisé une investigation. Cette instance, qui équivaut à la SPA en France, a une grande influence de l'autre côté de la Manche. Parallèlement à cela, Kurt Zouma devra peut-être mesurer les conséquences de ses actes sur le plan sportif dès ce jeudi, lorsque Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.