Acteur d'une vidéo honteuse dans laquelle il s'en prenait violemment à son chat, Kurt Zouma est passé devant la justice. Après avoir annoncé la veille qu'il plaidait coupable, le défenseur de West Ham a été condamné mercredi à une peine de 180 heures de travaux d'intérêt général pour maltraitance de chat par un tribunal londonien. Dans la vidéo qui avait fait scandale, l'international tricolore avait donné un coup de pied et une claque à son animal de compagnie.



Depuis le mois de février, date de la diffusion des images filmées par le propre frère du joueur (Yoan Zouma, condamné quant à lui à 140 heures de travaux d'intérêt général), Kurt Zouma était copieusement sifflé sur les pelouses de Premier League par les supporters des équipes qui affrontaient West Ham. Comme le précise Le Parisien, Zouma n'a plus le droit de détenir de chat, et ce pendant les cinq années à venir.

Jugement clément



Condamné par son club à une amende de 300 000 euros au moment de la révélation des faits, Kurt Zouma risquait jusqu'à cinq ans de prison. Il était sous le coup de deux chefs d'accusation, à savoir une allégation de manquement à une obligation de protection des animaux, ainsi qu'une souffrance inutile à un animal protégé.