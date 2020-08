Xavi dévoile l'identité du meilleur milieu au monde selon lui

Xavi a choisi ! Ancien joueur mythique du Barça, l'Espagnol a été sondé sur celui qu'il considère comme étant le meilleur milieu au monde à l'heure actuelle parmi les joueurs en activité. Et ce dernier ne joue pas au Barça, puisque l’ancien phénomène du club catalan estime qu'il s'agit du Mancunien Kevin De Bruyne. Le Belge a impressionné la saison dernière en Premier League, mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Et cela n'a pas échappé à l'expert catalan.

Xavi ne choisit pas un milieu du Barça

Dans une interview accordée à Qatar Airways, Xavi a étalé tout le bien qu'il pensait du milieu belge : "Kevin de Bruyne, de Manchester City, est le meilleur milieu de terrain du monde. Il me semble d'un autre niveau, brutal, il est capable de faire la différence. Il est le meilleur milieu de terrain du monde", a analysé l’ancien capitaine des Blaugrana, qui a également fait l'éloge de Kylian Mbappé au passage : "J’aime beaucoup sa capacité physique. Techniquement il est très bon et il est très jeune. Il est l'homme idéal pour faire la différence."