L'international mexicain Raul Jimenez a fait 28 apparitions en Premier League, marquant six buts et délivrant trois passes décisives. Le problème est que le joueur de 30 ans a été expulsé deux fois cette saison, notamment le week-end dernier, lors de la défaite des Wolves 3-2 contre Leeds United. Jiménez a rapidement tourné la page de cet incident négatif et il est désormais concentré sur l'équipe nationale mexicaine.

Jimenez rêve de MLS

L'attaquant a été l'un des premiers joueurs à rejoindre le camp avant le dernier lot de matches de qualification pour la Coupe du monde dans la CONCACAF et, lors d'une interview avec W Deportes, Jiménez a parlé du prochain chapitre de sa carrière. Il a signé une prolongation de contrat avec le club de Premier League en 2020, qui court jusqu'en 2024. "La MLS est toujours une possibilité et je ne ferme la porte à aucune ligue. Je pourrais retourner en Liga MX, mais je me vois bien jouer aux États-Unis. Dans le passé, j'aurais pu jouer en Chine et à l'heure actuelle, je pourrais même l'envisager, donc on ne sait jamais", a ainsi déclaré le joueur.