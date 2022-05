Le milieu de terrain Ruben Neves serait sur la liste des candidats estivaux du Barça, Xavi Hernandez cherchant à améliorer le milieu de terrain cet été. Neves serait la cible de plusieurs clubs, dont Arsenal et Manchester United. Le boss des Wolves, Bruno Lage, a laissé entendre qu'il faudrait jusqu'à 100 millions de livres sterling pour recruter Neves cet été. Cela pourrait le mettre hors de portée du Barca, mais les Wolves seraient plus enclins à vendre la star portugaise à un club en dehors de la Premier League, s'ils se trouvent dans une position où ils doivent le vendre.

Ruben Neves vers le Barça

Selon Sport, le Barça est en effet intéressé par Neves, et dans un nouvel élan, il serait l'option préférée du milieu de terrain. Le problème est qu'il y a une petite question d'indemnité de transfert à régler avant qu'un accord puisse être conclu. Et comme Neves est sous contrat jusqu'en 2024 à Molineux, le Barça aura fort à faire.