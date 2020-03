Wijnaldum en passe de prolonger à Liverpool

Selon le site transfermarkt, la direction de Liverpool est en passe de prolonger de deux ans le bail de son international batave, Gigi Wijnaldium. Les négociations entre les deux parties ne devraient pas tarder à aboutir. L’ex-joueur de Newcastle United serait alors lié aux Reds jusqu’en juin 2023, et avec option pour une année supplémentaire. Une revalorisation salariale devrait aussi être offerte au Hollandais, qui touche actuellement 4,5M€ par an, bien loin de la rémunération la plus élevée du club, détenue par Mohamed Salah (12M€).

#Liverpool are in advanced talks to extend Georginio #Wijnaldum’s contract (expiries in 2021) until 2023 with option for another year. #transfers #LFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2020