West Ham: Zabaleta prépare ses adieux

A 34 ans et avec un contrat courant jusqu'au 30 juin prochain, Pablo Zabaleta vit ses derniers mois en Angleterre. Le défenseur de West Ham United a confirmé la nouvelle ce mardi, à l'occasion d'un passage devant la presse avant une confrontation amicale contre son ancien club, Manchester City, dans le cadre du Premier League Asia Trophy.

"Ce sera ma dernière saison en Angleterre, c'est certain. Mais je ne pense pas encore à ce qu'il se passera après, ce n'est pas le bon moment car il y a une longue saison qui va débuter, a indiqué l'Argentin, selon Sky Sports. Je vais essayer de profiter, car je suis en Premier League depuis longtemps et ça va me manquer au moment de partir. Mais pour l'heure, il faut être concentré à 100% sur la pré-saison et ensuite jouer autant de matches que je pourrai". Le défenseur latéral était arrivé chez les Citizens à l'été 2008 en provenance de l'Espanyol de Barcelone, pour ensuite s'installer chez les Hammers en 2017.