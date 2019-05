West Ham: Wilshere, une 1ère titularisation depuis 8 mois ?

Dimanche, West Ham United, en visite à Watford, s'offre un ultime derby londonien sans enjeu à l'occasion de la 38e et dernière journée de Premier League. Pour Jack Wilshere en revanche, cette rencontre pourrait être importante et symbolique. En effet, celui qui s'était engagé l'été dernier en provenance d'Arsenal pourrait être titularisé contre les Hornets, ce qui ne lui est plus arrivé depuis septembre dernier.

Au cours des derniers mois, l'international anglais a été blessé aux chevilles et n'a participé, en tout et pour tout, qu'à sept matches de championnat. "Jack est prêt à débuter et il sera dans le groupe. Lors du dernier match (contre Southampton, 3-0), il a été très bon à son entrée en jeu", a commenté le coach Manuel Pellegrini.