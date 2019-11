West-Ham-Tottenham, Moussa Sissoko écarté du onze par José Mourinho

Alors qu’il avait été titulaire lors de l’ensemble des rencontres de Premier League cette saison, le Français Moussa Sissoko a dû abandonner sa place dans le onze de Tottenham à l’occasion de la première de José Mourinho sur le banc de l’équipe londonienne. Pour le derby contre West-Ham, le Portugais lui a préféré Eric Dier dans l’entrejeu. L’international anglais faisait, pour rappel, partie de ses cibles lorsqu’il était manager des Diables Rouges.

Eriksen débute aussi sur le banc

Sissoko a de quoi être frustré par cette mise à l’écart, surtout qu’il incarnait l’une des rares satisfactions de Tottenham cette saison. L’international français va-t-il connaitre une cohabitation compliquée avec The Special One, un peu à l’image de ce qu’a vécu son compatriote Paul Pogba du côté d’Old Trafford ? Espérons que non, surtout après tout ce qu’il a déployé comme efforts pour retrouver une place régulière au sein de cette formation. À noter que pour cette opposition face aux Hammers, Mourinho a aussi décidé de laisser sur le banc, Christian Eriksen. Questionné à propos du Danois juste avant le match, il a suggéré que ce dernier devait vite prendre une décision définitive concernant son futur.