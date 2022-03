L'avenir de Declan Rice à West Ham fait l'objet d'un débat depuis quelques années en raison des performances de plus en plus impressionnantes du milieu de terrain pour les Hammers. Paul Merson a clairement fait savoir que l'international anglais devrait partir face à l'intérêt sérieux de l'élite de la Premier League.

Declan Rice vers un gros ?

L'ancienne star d'Arsenal a comparé le niveau de performance de Rice à celui de la star de Chelsea N'Golo Kanté et serait surpris s'il jouait encore pour West Ham la saison prochaine. "Declan Rice devrait frapper pendant que le fer est chaud et quitter West Ham cet été, a écrit Merson pour le Daily Star. Il a élevé son jeu à un autre niveau cette saison et joue comme N'Golo Kanté maintenant, affectant les choses aux deux extrémités du terrain. Je serais surpris que Declan Rice joue pour West Ham la saison prochaine. Ils ont complètement tapé au-dessus de leur poids pendant des mois."