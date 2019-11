West Ham: Pellegrini menacé ?

Si West Ham United n'est pas encore directement inquiété par la lutte pour le maintien, l'équipe de Manuel Pellegrini reste néanmoins sur une série de cinq rencontres de rang sans victoire, ce avant de se rendre à Burnley samedi après-midi, pour le compte de la 12e journée de Premier League. Et si d'aventure les Londoniens devaient de nouveau mordre la poussière, le poste du technicien chilien serait d'autant plus menacé.

Pourtant, l'intéressé assure ne pas du tout être préoccupé par un éventuel licenciement. "Actuellement, je me sens comme je me suis toujours senti en 30 dans le métier. Je ressens la pression chaque jour, a déclaré l'ancien coach du Real Madrid ou de Villarreal en conférence de presse d'avant-match. La pression, vous la ressentez aussi quand vous gagnez, pas uniquement quand vous perdez. Et la pression que je m'inflige est bien supérieure à celle dont les médias peuvent faire état".