Declan Rice, dont le contrat actuel avec West Ham se termine en 2024, a été ciblé par plusieurs équipes dont Manchester United. "Il faudra une somme colossale pour s'approcher [de la signature de Rice]", a déclaré son manager, David Moyes, à la presse. "J'ai dit cet été que je pensais que Declan Rice valait 100 millions [de livres]. C'était votre chance de l'avoir pour pas cher. Vous pouvez vous faire une idée sur ce dont je parle maintenant."

Rice, l'inestimable

"Je sens son engagement. Il est sous contrat et nous sommes vraiment heureux de l'avoir. Il est ici pour certainement quelques années." Rice a été le joueur vedette de West Ham au cours des 18 derniers mois. Il a montré sa classe une fois de plus, en marquant à la 91e minute de la victoire de l'équipe en FA Cup, contre Kidderminster Harriers - une équipe de ligue inférieure - pour envoyer le match en prolongation et éviter une mauvaise surprise aux siens. Moyes a décrit le joueur de 23 ans comme un joueur spécial. "Il est comme une édition spéciale, Declan Rice", a déclaré Moyes. "Il n'y a pas beaucoup de [joueurs] comme lui. Il joue sans doute aussi bien que n'importe quel milieu de terrain en Europe et les prix étaient chers en janvier, n'est-ce pas ?".