Selon différentes sources émanant d'Angleterre, West Ham United est sur le point de s'attacher les services de Jesse Lingard, qui pour rappel a déjà évolué dans les rangs des Hammers par le passé, via un transfert gratuit. L'ailier anglais est libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United le 30 juin.

Lingard va reprendre du service

Le joueur de 29 ans a évolué avec bonheur à West Ham pendant la deuxième moitié de la saison 2020/2021, où il a marqué neuf buts en 16 matchs sous les ordres de David Moyes. Selon The Times, les deux parties sont prêtes à être réunies de nouveau, Lingard ayant rejeté l'intérêt d'Everton et d'autres clubs en faveur des Hammers. On se souvient que Manchester United n'avait pas fait d'offre de contrat à Lingard cet été, et n'a donc pas essayé de le retenir.