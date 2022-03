Malgré la guerre qui touche actuellement son pays, Andriy Yarmolenko continue de se donner à fond lors des matchs à l’entrainement. Mais, il le fait par professionnalisme. Autrement, il n’a plus du tout l’esprit au ballon rond. L’attaquant ukrainien a admis que tout ce qui se rapporte à son métier est devenu secondaire pour lui, car il ne pense qu’à son pays et à la sécurité des siens.

« Personne ne nous brisera »

Lors d’une interview accordée à la chaine Youtube 1/2/3 Football, le joueur des Hammers a raconté son quotidien difficile en ce moment et la façon dont il occupe ses journées. « David Moyes m'a dit que je pouvais choisir de m'entraîner ou non et que je devais faire tout ce que je pouvais pour assurer la sécurité de ma famille, a-t-il commencé par préciser. Je devais rester professionnel, alors je suis revenu. Je devenais fou et il faut savoir se distraire. Mais même maintenant, je ne sais pas quels sont les autres résultats. Dès la fin de l'entraînement, c’est les appels téléphoniques à la maison qui commencent. »



L’invasion russe se poursuit, mais Yarmolenko a bon espoir que cette guerre se solde par une issue positive pour les Ukrainiens. "Honnêtement, c'est effrayant d'en parler. Nous devons nous aider les uns les autres. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Je suis sûr que nous ne serons battus par aucun pays. Personne ne pourra jamais briser notre esprit", a-t-il tonné.