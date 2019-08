West Ham: Haller raconte ses mésaventures aux Pays-Bas

Les footballeurs sont régulièrement victimes de cambriolages ou d'agressions, comme celle subie récemment par Sead Kolasinac et Mesut Özil.

Pas de quoi effrayer Sébastien Haller, l'attaquant français, transfert le plus cher de l'histoire des Hammers. Dans une interview au Daily Mail, il a raconté les mésaventures vécues aux Pays-Bas. "Lorsque je jouais à Utrecht, j'habitais dans un petit village. Tout le monde m'a dit "oh, c'est très sympa ici". Mais c'est le seul endroit où on a massacré ma voiture et où ma maison a été cambriolée, explique l'attaquant. Ma femme et ma sœur étaient toutes les deux enceintes, elles étaient terrifiées. Nous n'avons plus jamais dormi dans cette maison, on a déménagé deux jours après."

Ce qui n'a pas empêché Sébastien Haller d'inscrire, tout de même, 51 buts en 98 matches sous le maillot d'Utrecht.