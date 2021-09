West Ham, de retour au premier plan

West Ham n'a peut-être pas recruté Jack Grealish comme Manchester City, Cristiano Ronaldo comme Manchester United ou Saul Niguez comme Chelsea mais le club londonien n'a pas été inactif sur le marché des transferts. Avec les arrivées de Kurt Zouma et Nikola Vlasic dans les dernières heures du mercato estival, les Hammers se sont considérablement renforcés. Avec le défenseur français et le milieu offensif croate, l'actuel dauphin de Tottenham va pouvoir miser sur deux internationaux renommés pour continuer sa progression. Sixièmes l'an passé après quatre saisons terminées à la dixième place ou au-delà, les coéquipiers de Michail Antonio ont retrouvé de l'ambition depuis le retour de David Moyes. Arrivé durant l'hiver 2019, l'Ecossais a maintenu West Ham puis a ramené le club sur la scène européenne.



Des paris et une filière tchèque qui marchent bien



En recrutant intelligemment et en cherchant à faire le jeu, les Hammers ont trouvé la recette pour revenir dans le haut du tableau. En misant sur des joueurs comme Pablo Fornals, Saïd Benrahma ou les Tchèques Vladimir Coufal, Tomas Soucek et plus récemment Alex Kral, le locataire du stade olympique de Londres a trouvé la recette pour embêter les gros. Certains paris ont aussi fait du bien comme le prêt de Jesse Lingard qui avait métamorphosé le visage de cette équipe au printemps dernier. West Ham a même intégré le top 4 pendant plusieurs journées et a pu rêver d'une qualification en Ligue des Champions.

Si la C1 a finalement échappé aux coéquipiers d'Issa Diop, ils ont su s'affirmer comme des prétendants aux places européennes. Si ce n'est pas facile dans un championnat dont la densité a encore augmenté ces dernières semaines avec les arrivées de nombreuses stars, West Ham a su mettre la main sur des éléments capables de l'aider à viser le haut du tableau. Et prouvé qu'un collectif peut tenir tête aux meilleurs joueurs de la Premier League.