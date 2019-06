West Bromwich Albion: Bilic, nouvel entraîneur 

West Bromwich Albion, club du Championship (D2 anglaise), a officialisé, ce jeudi, la nomination de Slaven Bilic en tant qu'entraîneur. Le coach croate s'est engagé pour 2 saisons avec les Baggies. L'ex-technicien de West Ham, entre 2015 et 2017, succédera donc à James Shan qui, lui, assurait l'intérim à WBA depuis le départ, en mars dernier, de Darren Moore.

