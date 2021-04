Wesley Fofana, déjà au sommet

Pour sa première saison en Angleterre, Wesley Fofana va avoir l'occasion de fouler la pelouse de Wembley. Ce dimanche, il est attendu dans le onze de Leicester qui affrontera Southampton pour une place en finale de la FA Cup. Un accomplissement de plus pour celui qui est parvenu à faire l'unanimité dans un temps record depuis qu'il a traversé la Manche. A seulement 20 ans, le Français est titulaire dans la défense du troisième de Premier League. Avec ses performances, il a convaincu un grand nombre d'observateurs et aurait même séduit certains clubs plus huppés. Son adaptation au football anglais a été tellement rapide que le natif de Marseille a déjà eu plus de temps de jeu avec les Foxes qu'à Saint-Etienne où il a été formé avant d'être vendu pour 35 millions d'euros l'été dernier.

Fofana est dans le top 15 des joueurs qui font le plus d'interceptions en Premier League

Sa maturité et sa capacité à briller autant dans une défense à quatre qu'à trois lui ont permis de rapidement s'imposer pour faire oublier les absences de certains cadres. Son sens de l'anticipation et ses qualités physiques ont fait de lui un joueur très efficace dans les duels. En Premier League, il a déjà réalisé 50 interceptions et n'est pas loin des dix joueurs qui en font le plus. Ses qualités a été soulignées dès ses premiers pas sous les couleurs de Leicester. « Dès le premier jour d'entraînement, pendant un exercice, je me souviens m'être dit qu'il était déjà un top joueur. Son placement, la manière dont il passe la balle, son agressivité : il était déjà très bon », s'émerveillait Brendan Rodgers dans les colonnes du Leicester Mercury il y a quelques semaines. La presse anglaise qui est habituellement si sévère a aussi fait l'éloge de l'international espoirs français quand il a commencé à s'illustrer dans le championnat mais aussi en Ligue Europa. La BBC, le Guardian, le Daily Mirror, Gary Lineker et tant d'autres ont salué les performances du Français qui a déjà été comparé à Harry Maguire. Si sa première saison anglaise est un sans-faute à l'exception d'une blessure en février, elle pourrait devenir parfaite si son passage à Wembley se termine avec un titre en FA Cup.