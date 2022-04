Wayne Rooney dévoile son avenir

Les Rams n'ont pas réussi à surmonter une déduction de 21 points pour avoir été placés sous administration et ont été reléégués. Quel avenir pour Wayne Rooney ? L'anciene star de Manchester United s'est exprimée à ce sujet. "Nous avons été relégués, mais je n'ai jamais vu une équipe être reléguée et avoir cette réaction des fans", a déclaré Rooney à Sky Sports après le coup de sifflet final. "J'ai trouvé ça incroyable, le soutien que les fans ont apporté aux gars toute la saison. Bien sûr, [je suis] déçu, triste, bouleversé - mais [je suis] fier."

Rooney veut reconstruire Derby

"D'une certaine manière, nous pouvons tirer un trait sur ce qui s'est passé et vraiment commencer la renaissance de ce club et essayer d'aller de l'avant. Je veux reconstruire le club. Vous voyez ce que cela représente pour les fans chaque semaine, c'est un club spécial, un grand club et nous sommes tous fiers d'être ici. Je veux être celui qui ramène les jours heureux."