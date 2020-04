Wayne Rooney défend les joueurs de Premier League : « C'est une honte »

Dans une tribune publiée ce dimanche dans les colonnes du Sunday Times, l'ancien joueur de Manchester United, qui goûte très peu le traitement réservé aux footballeurs en Angleterre, a poussé un gros coup de gueule. Les politiques et médias anglais mettent actuellement la pression sur les joueurs locaux. Ces derniers sont exhortés à baisser leurs salaires ou à faire des dons en cette période de pandémie. Inacceptable pour Rooney, qui s'est fendu d'une mise au point de son cru :

Wayne Rooney dénonce

"Si le gouvernement me contacte afin que j'aide financièrement les infirmiers ou que je finance l'achat de respirateurs, je serais fier de le faire, tant que je sais où va l'argent. La pression qu’on nous met ? C’est une honte. Je suis dans une situation qui me permet de lâcher quelque chose, ce qui n'est pas le cas de tous les footballeurs. Et subitement, l'ensemble de la profession a été mise sur la sellette avec une demande de réduction de salaires de 30 % dans tous les domaines. Pourquoi les footballeurs sont-ils soudainement les boucs émissaires ?", s'est interrogé le joueur de Derby County.