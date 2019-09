Watford: Gracia débarqué

Lanterne rouge de Premier League, Watford vient d'annoncer le départ de son entraîneur, Javi Gracia.

Trois défaites et un nul pour débuter la saison. Bien trop peu pour les dirigeants des Hornets dont la patience a donc atteint ses limites. Le communiqué diffusé sur le site du club est des plus laconiques: "Javi a toujours représenté le club avec dignité et mérite notre respect pour tout ce qu'il a accompli."

Club Statement: Javi Gracia — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019

Le nom du remplaçant du désormais ex-coach de Watford n'est pas encore connu, mais celui de Quique Sanchez Flores est régulièrement évoqué.