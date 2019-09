Watford: Flores succède à Gracia

L'attente n'aura pas duré longtemps. Une heure après l'annonce du limogeage de Javi Gracia au poste d'entraîneur, le club de Watford a dévoilé le nom de son successeur. Il s'agit de Quique Sanchez Flores.

Le nom du coach espagnol bruissait déjà dans les couloirs et son retour n'est donc pas une surprise. Pour Flores, c'est un retour chez les Hornets qu'il avait déjà entraînés le temps d'une saison, en 2015-2016.

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79