Fabrizio Romano affirme que Pau Torres, le défenseur central de Villarreal, est l'une des trois ou quatre options pour Manchester United. La décision de United de s'intéresser à lui dépend toutefois de la volonté d'Erik ten Hag. Chelsea est également sur les rangs et on pense qu'il en coûterait environ 60 millions d'euros pour le recruter.

United veut se renforcer en défense

Torres, 25 ans, a fait toute sa carrière à l'Estadio de La Ceramica, à l'exception d'une saison en prêt à Malaga. Il a construit un superbe partenariat avec Raul Albiol au cœur de la défense du Sous-marin jaune et est devenu un international espagnol à part entière, servant de joueur important pour la Roja de Luis Enrique avant la Coupe du monde au Qatar. Pau, qui compte 17 sélections en équipe d'Espagne et a marqué un but, a fait 130 apparitions en équipe première avec Villarreal depuis qu'il a percé. Il est un élément clé de l'équipe qui s'est rendue en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison, mais qui a perdu contre Liverpool.