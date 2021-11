Liverpool serait intéressé par un transfert de la star de Villarreal, Arnaut Danjuma. Danjuma n'a rejoint que récemment le Sous-marin jaune, devenant la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club pendant l'été. L'ailier a rejoint le club pour 23,5 millions d'euros en provenance de Bournemouth et a impressionné depuis, apportant exactement ce que Villarreal voulait qu'il apporte.

Un ailier de Villarreal apprécié par Liverpool

Danjuma a été recruté pour apporter une touche de folie. Il a déjà marqué sept fois pour deux passes décisives lors de ses 15 premières apparitions avec Villarreal, mais cela lui a permis d'attirer l'attention. Selon Sport, Liverpool s'intéresse maintenant au Néerlandais et Jurgen Klopp en est un grand fan. Klopp perdra Mo Salah et Sadio Mané pendant un mois en janvier, au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui pourrait l'inciter à recruter Danjuma en janvier. Cependant, étant donné la récence de l'arrivée de Danjuma à l'Estadio de la Ceramica, il est probable que l'ailier dispose d'une clause libératoire importante.