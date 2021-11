Vieira et Klopp s’inclinent devant Tuchel

Bis repetita pour Thomas Tuchel. Sacré « entraîneur du mois » pour la première fois de sa carrière en Premier League en mars dernier, l'Allemand a récidivé en octobre 2021. Invaincu en quatre rencontres de championnat sur cette période, le tacticien de Chelsea a été élu devant d'illustres concurrents.

Thomas Tuchel était en effet en lice avec Jürgen Klopp (Liverpool), Patrick Vieira (Crystal Palace), ainsi que David Moyes (West Ham). Les trois premiers ont d'ailleurs tous réussi à passer le mois d'octobre sans concéder le moindre revers dans le cadre de la Premier League.

✅ 4 wins



⚽ 14 goals



⛔ 3 clean sheets@ChelseaFC's Thomas Tuchel is the @BarclaysFooty Manager of the Month!#PLAwards pic.twitter.com/VtPDtvKqmy

