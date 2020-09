Victoire spectaculaire de Liverpool sur Leeds / Premier League (1ere journée)

On s'attendait à un match spectaculaire entre Leeds et Liverpool ce samedi. Quoi de mieux qu'un duel entre le champion en titre et l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa, qui célébrait son retour parmi l'élite ? Et on a été servis. L'autre évènement de la soirée, c'est la nouvelle coupe arborée par Mo Salah et que le joueur égyptien faisait admirer dès la 4e minute après avoir ouvert le score sur pénalty suite à une main de Robin Koch. Leeds était loin, très loin, du profil de la victime sacrificielle. Les visiteurs égalisaient d'ailleurs à la 12e minute. Harrison réussissait un tir croisé rasant pour battre Alisson. À peine le temps de s'installer sur une glacière que le match s'animait de nouveau. Un coup de crâne rageur de Van Dijk redonnait l'avantage aux Reds (20e). Dix minutes plus tard, le même Van Dijk se loupait devant Bamford qui en profitait pour inscrire le but du 2-2. Trois minutes plus tard, Salah trouvait, du gauche, la lucarne droite de Meslier. L'audace des attaquants n'avait d'égal que l'apathie des défenseurs lors d'un premier acte intense, qui s'achevait sur le score de 3-2.

Certainement sur une impulsion de Bielsa au repos, Leeds ajustait sa tactique en début de seconde période avec un gros pressing dans le camp adverse. Servi dans la profondeur, Jack Harrison était plus rapide qu'Alisson. Alexander-Arnold arrivait et envoyait le cuir dans ses propres filets. 3-3 ? Non, car le but était refusé pour un hors-jeu du joueur des Peacoks. Six minutes plus tard, Klich égalisait cependant pour Leeds d'une frappe croisée du droit sur un service signé Helder Costa. Sadio Mané sollicitait ensuite Illan Meslier, mais le portier des Peacoks répondait présent (71e). Une minute plus tard, Salah frappait au dessus sur une nouvelle opportunité des Reds. Des Reds qui poussaient en fin de match pour s'offrir un succès, s'installant dans le camp adverse. Et à trois minutes de la fin, le champion en titre obtenait un pénalty. Rodrigo défendait très mal dans son rectangle, et commettait la faute sur Fabinho. Salah se chargeait d'exécuter la sentence pour s'offrir un triplé. 4-3, score final et on a déjà hâte de revoir le Leeds de Marcelo Bielsa en action.