Vertonghen sous le choc après son cambriolage

Mardi dernier, la soirée de Jan Vertonghen fut compliquée professionnellement, avec la défaite de Tottenham sur la pelouse du RB Leipzig en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (3-0), mais aussi personnellement. Car le défenseur belge, resté sur le banc en Allemagne, a été victime d’un cambriolage alors que sa femme et ses enfants étaient présents à son domicile londonien au moment de l’effraction. Les quatre hommes, armés de machettes, n’ont fait aucun blessé et ont dérobé des bijoux et du matériel électronique.

"Un gros choc pour tout le monde"

Le joueur a appris la nouvelle à la fin du match, et a notamment pu compter sur le soutien de son coach, José Mourinho. L’international belge s'est ensuite exprimé sur ce cambriolage qui aurait pu mal tourner, dans un entretien au quotidien The Sun. "Je vais bien. C’est évidemment un gros choc pour tout le monde. La famille est sous le choc, mais ça va", a déclaré l’ancien de l’Ajax Amsterdam. Tottenham a apporté son soutien à son joueur, encourageant "tous ceux qui ont des informations à se présenter pour aider la police dans son enquête". En décembre dernier, c’est Mamadou Sakho (Crystal Palace) qui avait été victime d’un cambriolage à son domicile situé dans le quartier de Wimbledon.