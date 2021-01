Vers un retour d'Oscar à Chelsea ?

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, alias Oscar, a accordé un entretien à The Guardian dans lequel il décrit son aventure en Chine. Le milieu offensif brésilien évoque aussi son avenir, notamment son envie de retrouver les Blues : "Je ne pense pas à quitter la Chine. Il y a un grand projet pour moi ici. Mais, pour mettre fin à ma carrière, j'aimerais retourner à Chelsea." En Chinese Super League, Oscar est performant en tant qu'attaquant, lui qui a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives la saison précédente et affirme se sentir capable de relever le défi de la Premier League : "Je serai un peu plus vieux quand je réessaierai de revenir, mais comme je joue très bien, avec de bonnes statistiques, je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea."

L'Oscar de la nostalgie est attribué à...

L'international brésilien fait un appel clair à la direction de son ancien club avec qui il a remporté nombre de trophées dont la Ligue Europa en 2013, la Premier League en 2015, mais aussi la FA Cup la même année. Oscar se positionne comme l'un des premiers brésiliens à avoir emprunté la voie du championnat anglais et affirme avoir changé les mentalités. "À Chelsea, j’ai construit une belle histoire. Je suis allé en Angleterre très jeune, à une époque où les supporters ne faisaient pas tellement confiance aux joueurs brésiliens. J'ai contribué à changer cela." Le staff londonien est prévenu, Oscar est dans les starting-blocks pour revenir en Angleterre et ainsi rencontrer Thomas Tuchel et les siens.