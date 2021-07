Varane et Manchester United, tout est bouclé

Après Sergio Ramos, parti au PSG après la fin de son contrat au Real Madrid, c'est Raphaël Varane qui quitte le club merengue. Selon une information de l'Equipe, le transfert de l'international français à Manchester United est sur le point d'être officialisé. Concernant l'indemnité de transfert, on évoque une somme comprise entre 45 et 50M€ selon les bonus.

Un transfert à 50 millions d'euros

Le journal affirme que tout est réglé dans ce dossier. On parle ainsi d'un contrat courant jusqu’en 2025 avec une année supplémentaire en option pour le Français chez les Red Devils. L’officialisation pourrait en revanche n’avoir lieu que la semaine prochaine en raison de la quarantaine que va devoir respecter celui qui va quitter la maison blanche après une décennie et un tombereau de titres divers et variés. C'est la fin d'une époque au Real Madrid.



Varane, dernière pièce du projet mancunien ?