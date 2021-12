Arrivé à l'été 2011 du côté du Real Madrid, Raphaël Varane a fait les beaux jours de la défense merengue dix années de suite avant de s'envoler pour Manchester United. Avec le Real, l'international tricolore a gagné une multitude de titres et de trophées. Habitués à voir leur club remporter régulièrement des compétitions, les supporters madrilènes ont parfois un peu déçu Raphaël Varane.



Le Français s'en est expliqué dans un entretien publié vendredi par The Telegraph. Le champion du monde 2018 est notamment revenu sur l'incroyable passe de trois réussie en Ligue des champions sous la houlette de Zinedine Zidane. Un exploit inégalé qui n'a visiblement pas été gouté à sa juste mesure par les fans merengue.

"Et maintenant, la suivante"

"Quand on remporte la Ligue des champions, les fans ne nous félicitent pas, explique Varane. Ils vous disent : 'D'accord et maintenant la suivante.' C'était après la première (remportée par le Français en 2013-2014, ndlr). Et j'en ai gagné quatre. Mais à chaque fois ils disaient : 'Très bien, et maintenant la suivante.' Parfois, je pense qu'il faut savoir apprécier ce que l'on a, surtout quand c'est très bon."