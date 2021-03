Van Dijk vers un forfait pour l'Euro !

C'était le 17 octobre 2020. Victime d'un véritable attentat de Jordan Pickford lors d'un derby entre Liverpool et Everton, Virgil Van Dijk avait du quitter ses partenaires, touché aux ligaments croisés d'un genou. Cinq mois plus tard, le Néerlandais n'est toujours pas revenu à la compétition et ne devrait pas le faire avait la saison prochaine. Sa participation à l'Euro est déjà compromise.

C'est en tout cas l'avis de son entraîneur chez les Reds, puisque Jürgen Klopp a indiqué ce samedi qu'il était très pessimiste pour son joueur. Interrogé sur le sujet, l'Allemand a donné son avis dans des propos relayés par le Dailymail : "Pour être honnête, avec les informations dont je dispose pour le moment, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas que je veuille (l')en empêcher, mais c'est à cause de la gravité de la blessure".

Objectif, pré-saison

Et Klopp d'espérer au minimum que Virgil Van Dijk, mais également Joe Gomez, sérieusement blessé lui aussi, soient de retour pour la pré-saison de Liverpool. L'Euro débutera quant à lui le 11 juin prochain. Les Pays-Bas et l'Angleterre vont très probablement devoir faire sans leurs deux défenseurs respectifs.