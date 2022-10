Van Basten critique Ten Hag pour le traitement réservé à Ronaldo

Après Mehdi Benatia, ce fut autour de Marco Van Basten de prendre la défense de Cristiano Ronaldo suite à son éviction par Manchester United. Le triple Ballon d’Or estime le fait que le Portugais ait rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers face aux Spurs est parfaitement compréhensible.

« Cristiano Ronaldo doit être traité de manière spéciale »

Le Hollandais a confié lors d’une interview à Ziggo Sport : "Ce n'est pas facile d'en parler, mais je peux comprendre Ronaldo. Il était juste en colère, insulté. A la fin, trois gars sont entrés et il n'était pas sur le terrain. Peut-être que j'aurais pu le faire aussi. Je ne me laisse pas faire par un tel entraîneur. C'est ce qu'il ressent. Cela joue beaucoup en lui et dans sa personnalité. Il se sent offensé. Il le comprend aussi, mais à un moment donné c’est un peu trop pour lui".

"Je comprends Ten Hag et il doit garder la tête haute, a poursuivi Van Basten. Tout ce que Ten Hag fait est juste, mais ce genre de joueurs sont à part. Ils sont très fiers. Ronaldo est une personne spéciale. Il a un caractère spécial et vous devez aussi le traiter d'une manière spéciale. Tout cela semble bizarre, étrange et fou. Mais je pense que c'est la réalité."

Ronaldo a été puni par son club, mais tout semble être rentré dans l’ordre cette semaine. L’ancien merengue a été réintégré dans l’équipe professionnelle et il se tient prêt à tenir sa place lors du prochain match de Ligue Europa.