Il y a eu la "PogSérie" diffusée sur Canal+, il y aura bientôt le "Pogmentary" sur Amazon Prime Vidéo. La plateforme de streaming vient d'annoncer ce mercredi la diffusion d'une série intitulée The Pogmentary, qui devrait voir le jour en 2022. "Vous connaissez le footballeur. Découvrez l’homme", a annoncé Amazon.



Cette série sera produite par Black Dynamite Productions, qui a déjà réalisé des documentaires Dans l'ombre de Teddy (Teddy Riner), Le K Benzema (Karim Benzema), Anelka : L'Incompris (Nicolas Anelka) et The Final Shot (Tony Parker).

"Un accès inédit" à la vie de Pogba

https://twitter.com/PrimeVideoFR/status/1382304726394474496



"Paul Pogba ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, assure Amazon. Il offrira un accès inédit à sa vie, un regard unique sur sa carrière et ses aspirations pour le futur", a précisé la firme américaine dans un communiqué.