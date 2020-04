Une reprise de la Premier League ? Mourinho favorable

Alors que la Premier League met en place un dispositif pour tenter de reprendre sa saison à partir de mi-juin, José Mourinho s'est prononcé en faveur d'une reprise. "Le football me manque. Si nous parvenons à jouer les neuf journées qu'il reste, ce sera bon pour tout le monde. Ce sera bon pour le football et pour la Premier League", a assuré le Special One dans un entretien à Sky Sports. Pour rappel, le championnat anglais, suspendu depuis le 9 mars, travaille sur le "Project Restart" en vue d'une prochaine reprise de la saison. Une éventuelle reprise qui se ferait à huis clos. "J'aime à penser que le football n'est jamais réellement à huis clos. Avec les caméras (de télévision), cela veut dire que des millions et des millions de gens regardent. Donc si un jour on doit rentrer dans un stade vide, il ne sera pas vide, pas du tout", a commenté Mourinho.