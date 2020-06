La Premier League anglaise reprend dans une dizaine de jours et ça sera peut-être l’occasion de voir à l’œuvre pour la première fois Bruno Fernandes et Paul Pogba ensemble sous le maillot de MU. Le Portugais était arrivé en janvier dernier chez les Red Devils, enchainant ensuite les prestations de grande classe. Cette période a coïncidé avec l’absence pour blessure de l’international français. Ce dernier va mieux depuis cependant. Il pourrait même être d'attaque pour le match de reprise de la bande à Solskjaer, prévu le 19 juin contre Tottenham. Que faut-il attendre alors de son association avec l’international portugais dans l’entrejeu mancunien ? Que de bonnes choses d’après un ancien du club, Ryan Giggs.

«On ne peut pas vraiment répondre à cette question avant qu’ils ne jouent ensemble, pour voir s’ils s’entendent bien. Mais, les bons joueurs doivent toujours pouvoir jouer ensemble. Ils ont tous deux beaucoup de qualité, il s'agit juste de savoir maintenant s'ils peuvent se compléter ou pas », a déclaré le sélectionneur gallois sur Sky Sports, rejoignant notamment les propos tenus par son ex-coéquipier Andy Cole.

« Fernandes améliore les joueurs qu’il y a autour de lui »

En raison de ses brillants débuts à Old Trafford, Bruno Fernandes a vite été comparé à Eric Cantona par les journalistes anglais. Giggs estime « qu’il est trop tôt » pour mettre l’ancien de Sporting à la hauteur de la légende française, mais il est le premier à admettre que la dernière recrue mancunienne a quelque chose de plus que les autres. « Il a amélioré les joueurs autour de lui et s’est intégré immédiatement. C'est toujours ce pour quoi on prie quand une nouvelle recrue arrive. Il a aussi l'air d'un bon gars, il veut jouer pour le club. Il est enthousiasmant quand il reçoit le ballon, il essaie des choses et est agréable à regarder. Il a donné un coup de boost à tout le monde, y compris au staff et aux supporters. Des débuts très positifs, mais il reste encore du chemin à faire ».