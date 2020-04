Une légende de Manchester United adoube Bruno Fernandes

En seulement deux mois, Bruno Fernandes a déjà conquis tout son monde du côté d’Old Trafford. Recruté contre un montant de 60M€ en janvier dernier, l’international lusitanien a su parfaitement justifier sa valeur et s’imposer d’entrée dans l’entrejeu des Red Devils. Avec lui sur le terrain, MU a même enchainé 11 matchs sans le moindre revers, et l’absence pour blessure de Paul Pogba a été complètement oubliée. Une adaptation réussie et qu’a tenue à saluer Paul Scholes : « Il est très bon sur le ballon, c'est le lien dont United avait vraiment besoin, a-t-il déclaré à la BBC. Il leur manquait cette qualité au milieu de terrain et depuis qu'il est arrivé, il l'a eue ».

« Bruno Fernandes est presque un meneur de jeu »

Fernandes a déjà été auteur de trois buts et quatre passes décisives avec MU. Il illumine le jeu de l’équipe et est aussi pour beaucoup dans son réveil offensif. Face à ce constat, Scholes juge que l’ancien du Sporting est bien plus qu’un milieu de terrain défensif. « Pour moi, il ne ressemble pas à un milieu relayeur, c’est presque un 10. Il ressemble plus à un Eric Cantona ou à un Teddy Sheringham. Il élimine aussi facilement ses adversaires. C'est quelqu'un qui apporte ce qui manquait malheureusement à Old Trafford et il semble avoir revigoré tout le monde ». En somme, un rendement étincelant et qu’il faudra confirmer lors de la reprise de la compétition.