Une légende de Liverpool ne veut pas de Haaland

Selon le mythique ancien joueur des Reds, John Barnes, Liverpool n'a pas "besoin d'acheter un Erling Haaland à moins que le club ne perde l'un des attaquants titulaires". Barnes ne voit d'ailleurs pas des Reds prêts à faire des folies estivales, comme il l'a confié au média Goal : "Je ne vois pas Liverpool signer une grande recrue cet été, à moins que l'un de ses joueurs de renom ne s'en aille."

Liverpool doit snober Haaland

L’ancien capitaine de l'Angleterre a analysé en profondeur l'effectif des Reds et en a conclu qu'il n'y a pas de place Pour Haaland. "Remettre Virgil van Dijk en forme, c'est comme une nouvelle recrue. Ibrahima Konaté est venu jouer à ses côtés, et Liverpool a toujours Joel Matip et Joe Gomez. Une fois que Liverpool aura récupéré ses défenseurs et ses milieux de terrain, tant qu'ils gardent le noyau de l'équipe, ils ont ce dont ils ont besoin. Avec la signature de Konaté, Diogo Jota, qui peut jouer avec les trois devant ou les trois au milieu de terrain, et des joueurs comme Divock Origi, Xherdan Shaquiri et Alex Oxlade-Chamberlain sont toujours dans l'équipe. Donc à moins que Liverpool ne perde des joueurs, il est difficile de déterminer ce dont ils ont besoin", a encore analysé Barnes.