Une légende anglaise prédit le Ballon d’Or à Kanté

Et un plaidoyer de plus pour N’Golo Kanté. Il a suffi que la saison footballistique redémarre pour que le milieu français de Chelsea s’attire de nouveau les louanges de toutes parts. L’international tricolore a été impressionnant lors de ses deux premières sorties avec les Blues, ce qui a fait dire à un certain John Terry qu’attribuer le Ballon d’Or à un autre joueur que lui s'apparenterait à une injustice.

La liste des admirateurs de Kanté s’allonge

« Kanté joue pour 11 joueurs à lui tout seul. Ce qu'il fait, ça passe tellement inaperçu. C'est un joueur de très haut niveau. J'adorerais le voir gagner le Ballon d'Or », a déclaré l’ex-icône du Stamford Bridge dans une intervention pour Stadium Astro.

Terry n’est pas la première personnalité connue à militer pour que l’ancien caennais reçoive la plus prestigieuse des récompenses. Avant lui, Paul Pogba, Cesc Fabregas et Ramires en avaient fait de même également. Avant l’Euro, le Français était d’ailleurs le favori pour succéder à Lionel Messi au palmarès, mais le mauvais parcours des Bleus durant le tournoi semble l’avoir sérieusement desservi.